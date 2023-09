Tennis: Pennetta inserita tra i candidati a entrare nella Hall of Fame

Newport, 26 set. – (Adnkronos) – Flavia Pennetta, campionessa 2015 dello US Open, ha una nuova possibilità per diventare la prima tennista italiana ammessa nella International Tennis Hall of Fame. Dopo aver fatto parte della lista dei candidati nel 2022 e nel 2023, la brindisina ha mantenuto la nomination per la classe 2024. E potrebbe anche essere aiutata a vincere la concorrenza dal supporto dei suoi sostenitori che potranno votare per lei dal 27 settembre sul sito apposito allestito della Hall of Fame stessa (vote.tennisfame.com). Il voto dei tifosi per i candidati alla International Tennis Hall of Fame consente ai tre candidati con il maggior numero di preferenze di ottenere un bonus rispettivamente del 3%, del 2% e dell'1% da aggiungere alla sua percentuale di voti espressi dall'Official Voting Group, formato da giornalisti, manager, storici e campioni già ammessi nella Hall of Fame.

Per entrarci, un candidato deve ricevere almeno il 75% di consensi combinando la votazione dell'Official Voting Group e dei tifosi. Pennetta ha suggellato la sua carriera battendo l'amica e connazionale Roberta Vinci nella prima finale tutta italiana di uno Slam allo US Open del 2015, suo unico major conquistato in singolare. Ha vinto anche altri dieci titoli in singolare ed è stata la prima tennista italiana a entrare in Top 10, con un best ranking di numero 6 raggiunto dopo il trionfo a New York. La brindisina ha avuto anche una carriera di grande successo in doppio. E' stata numero 1 del ranking di specialità e ha vinto l'Australian Open 2011 in coppia con Gisela Dulko. E' stata protagonista, inoltre, per oltre dieci anni in Fed Cup e ha contribuito in maniera determinante ai quattro titoli dell'Italia. Gli altri candidati sono l'indiano Leander Paes, il canadese Daniel Nestor, Cara Black, simbolo sportivo dello Zimbabwe, la serba Ana Ivanovic e lo spagnolo Carlos Moya.