Tennis: Pescosolido, 'Berrettini in crescita, con Monfils sfida apertissima'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – "Berrettini sta facendo un ottimo Australian Open, Alcaraz e Carreno Busta erano due avversari ostici, con Carreno Busta negli ottavi non ha concesso nulla, Matteo sta crescendo di forma dopo l'avvio. Ora c'è Monfils con cui parte alla pari".

E' il parere espresso all'Adnkronos da Stefano Pescosolido, ex tennista e commentatore televisivo, sul torneo sul cemento di Melbourne del tennista romano ora atteso dal francese n.17 del mondo ai quarti.

"Contro Monfils sarà una partita molto aperta, è un giocatore fastidioso, sul suo servizio non lascia molto spazio al suo avversario, si è ritrovato e sta mostrando un ottimo gioco. Però per Matteo c'è il precedente incoraggiante nei quarti degli Us Open 2019 (vittoria dell'azzurro in 5 set ndr)", conclude.