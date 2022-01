Tennis: Pescosolido, 'Sinner contro De Minaur ha giocato la sua miglior partita in Australia'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – "Sinner sta crescendo match dopo match e ha sfruttato al meglio un buon tabellone, contro De Minaur ha fatto la sua miglior partita agli Australian Open, non era semplice contro un giocatore in forma e che giocava in casa".

Stefano Pescosolido, ex tennista e commentatore tv, parla così all'Adnkronos dell'approdo ai quarti di finale a Melbourne del campione altoatesino che negli ottavi ha regolato in 3 set, 7-6, 6-3, 6-4, l'australiano n.42 del mondo.

"Adesso se la vedrà col vincitore della sfida tra Fritz e Tsitsipas, un turno aperto, sono tutti e due alla sua portata -prosegue-. Se può scontare un po' di emozione? Jannik un quarto lo ha già giocato a Parigi due anni fa, è giovane ma al momento stesso esperto, sa gestire molto bene i momenti di tensione, ha vent'anni ma poche volte nei momenti cruciali ha tradito".

"Sinner darà il massimo, poi per la vittoria a certi livelli dipenderà dai dettagli", conclude Pescosolido.