Tennis: Pietrangeli, 'addio a Manolo, mi è morto un fratello'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "Manolo è un fratello che mi è morto, non ci sono parole. Io non ho avuto fratelli e lo consideravo tale e ora so cosa vuol dire perderne uno". Queste le parole di Nicola Pietrangeli all'Adnkronos, sulla scomparsa del campione del tennis spagnolo Manolo Santana, grande amico oltre che avversario di Pietrangeli.

"E' stata la mia bestia nera se vogliamo, simpaticamente detto, ma poi eravamo solo amici. Oggi ho un grande dolore. Spero che tutti questi fenomeni che ci sono oggi si ricordino che c'è stata gente come Manolo Santana", ha concluso addolorato Pietrangeli.