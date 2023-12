Tennis: Pietrangeli, ‘Coppa Davis? Con ritorno Berrettini non ce n’è per nessuno’

Roma, 12 dic. - (Adnkronos) - “Con il ritorno di Berrettini non c’è n'è più per nessuno. Abbiamo una squadra che partirà in Coppa Davis come quella da battere”. Lo ha detto Nicola Pietrangeli durante il convegno "Medicina e Scienza dello Sport&...

Roma, 12 dic. – (Adnkronos) – “Con il ritorno di Berrettini non c’è n'è più per nessuno. Abbiamo una squadra che partirà in Coppa Davis come quella da battere”. Lo ha detto Nicola Pietrangeli durante il convegno "Medicina e Scienza dello Sport" che si tiene all'UniCamillus nell'ambito della serie di seminari "Orizzonti della Medicina”. “La coppa Davis è diversa da tutti gli altri tornei anche se adesso è cambiato il regolamento e a me non piace”.