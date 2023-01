Tennis: qualificazioni Australian Open, buona la prima per Arnaldi, Darderi e Mager

Melbourne, 9 gen.

– (Adnkronos) – Buona la prima per Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Gianluca Mager nelle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani), scattate nella notte italiana sui campi in cemento di Melbourne Park. Subito fuori, invece, Francesco Maestrelli, Riccardo Bonadio e Marco Cecchinato, ritiratosi a metà del secondo set. Martedì in campo gli altri dieci azzurri in gara nel tabellone maschile – da segnalare il derby azzurro tra Raul Brancaccio, reduce dal secondo trofeo Challenger conquistato a Noumea (e conseguente best ranking), e Franco Agamenone, 26esima testa di serie – e le due azzurre al via in quello femminile: Sara Errani e Lucrezia Stefanini.