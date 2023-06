Tennis: quote, per i quarti del Queen's Musetti favorito su Shelton

Tennis: quote, per i quarti del Queen's Musetti favorito su Shelton

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – Dopo il convincente esordio sull’erba londinese del Queen’s contro Choinski, tra Lorenzo Musetti e i quarti di finale c’è l’ostacolo Ben Shelton, capace di sconfiggere Wolf nel derby statunitense. Partita alla portata dell’azzurro, dato vincente a 1,45 su Betflag e 1,47 su Stanleybet.it contro il successo dell’americano visto tra 2,55 e 2,60. Favorito un altro finale al secondo set – come per entrambi nel primo turno – con la vittoria di Musetti per 2-0 in pole a 2,17 mentre sale a 4,20 lo stesso parziale a favore di Shelton.

Difficile però che l’italiano riesca a portare a casa il primo titolo della carriera su erba: vale infatti 25 volte la posta il trionfo di Musetti, ben lontano dal favorito Carlos Alcaraz, proposto a 3, e dal primo rivale, Taylor Fritz, offerto a quota 5,50.