Tennis: Roland Garros, anche Cobolli si qualifica

Parigi, 26 mag. – (Adnkronos) – Si sono concluse le qualificazioni del Roland Garros, secondo Slam del 2023, di scena sulla terra rossa parigina (domenica via alle sfide dei tabelloni principali). E si è arricchita ulteriormente la pattuglia azzurra maschile al Roland Garros. Nella quinta e ultima giornata delle qualificazioni, ha conquistato un posto nel main draw anche Flavio Cobolli: il 21enne romano, n.159 del ranking, nel turno decisivo ha sconfitto 75 63, in poco più di un’ora e tre quarti di partita, il francese Laurent Lokoli, 28enne di Bastia, n.198 ATP, mai affrontato prima in carriera. Al sesto tentativo complessivo (il secondo a Parigi) dunque il “figlio d’arte” è riuscito a conquistare un posto nel main draw di uno Slam. Giovedì avevano conquistato un posto nel main draw sia Giulio Zeppieri (per il secondo anno di fila) che Andrea Vavassori (per la prima volta): nel turno decisivo il 21enne di Latina, n.129 ATP e dodicesima testa di serie, ha liquidato 64 61 il portoghese Frederico Ferreira Silva, n.225 del ranking, il 28enne di Torino, n.148 del ranking, ha invece sconfitto 64 64 il cileno Alejandro Tabilo, n.152 ATP.