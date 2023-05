Tennis: Roland Garros, Cobolli fuori al primo turno con Alcaraz

Parigi, 29 mag. - (Adnkronos) - Flavio Cobolli esce di scena al 1° turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L'azzurro, numero 159 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede a...

Parigi, 29 mag. – (Adnkronos) – Flavio Cobolli esce di scena al 1° turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L'azzurro, numero 159 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede allo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo e prima testa di serie, con il punteggio di 6-0, 6-2, 7-5 in due ore di gioco.