Tennis: Roland Garros, Cocciaretto al 3° turno

Parigi, 1 giu. – (Adnkronos) – Elisabetta Cocciaretto avanza al 3° turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L'azzurra, numero 44 del mondo, sconfigge la svizzera Simona Waltert, numero 128 del ranking Wta e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 25 minuti.