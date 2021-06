Parigi, 1 giu. – (Adnkronos) – Esordio vincente per Jasmine Paolini al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Parigi. L'azzurra, numero 91 del mondo, supera la svizzera, Stefanie Voegele, numero 131 Wta e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-5, 6-1 in un'ora e venti minuti.