Tennis: Roland Garros, forfait di Monfils

Parigi, 16 mag. – (Adnkronos) – Gael Monfils ha annunciato che dovrà saltare il torneo Atp 250 di Lione in programma questa settimana e il Roland Garros, al via il 22 maggio, a causa di una protuberanza ossea al tallone destro. "Ho problemi dal torneo di Monte-Carlo, non riesco a muovermi liberamente in campo – ha scritto sui social – , per questo ho deciso di sottopormi a una piccola operazione questa settimana per risolvere il problema prima di tornare a giocare"

Fuori dal campo rimane comunque un momento felice per il francese.

A ottobre infatti diventerà papà per la prima volta. Sua moglie, l'ucraina Elina Svitolina numero 27 del mondo con un passato da numero 3, ha infatti comunicato attraverso i suoi profili social di aspettare un bambino. I due, oggi la coppia di tennisti più glamour del circuito, si sono sposati lo scorso luglio. Svitolina, due volte semifinalista Slam, non gioca dal torneo di Miami dove ha perso al secondo turno contro la britannica Heather Watson.