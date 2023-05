Tennis: Roland Garros, Gigante, Zeppieri, Vavassori superano 1° turno qualificazioni

Parigi, 22 mag. - (Adnkronos) - Scattate le qualificazioni del Roland Garros, secondo Slam del 2023, di scena sulla terra rossa parigina (domenica 28 via alle sfide dei tabelloni principali). Sono tre i match da vincere per accedere ai main draw che saranno sorteggiati giovedì. Anche quest&rs...

Parigi, 22 mag. – (Adnkronos) – Scattate le qualificazioni del Roland Garros, secondo Slam del 2023, di scena sulla terra rossa parigina (domenica 28 via alle sfide dei tabelloni principali). Sono tre i match da vincere per accedere ai main draw che saranno sorteggiati giovedì. Anche quest’anno piuttosto nutrita la rappresentanza azzurra con 14 giocatori e 2 giocatrici. Nella prima giornata esordio positivo per Matteo Gigante, Giulio Zeppieri e Andrea Vavassori. Subito fuori, invece, Luciano Darderi e Lorenzo Giustino e Luca Nardi. Ricordiamo che, in attesa della conclusione delle qualificazioni, nel main draw maschile sono presenti Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Fabio Fognini e Matteo Arnaldi: il quello femminile ci sono Trevisan, Giorgi, Cocciaretto, Paolini, Errani e Bronzetti.