Tennis: Roland Garros, Jabeur battuta in rimonta e Haddad Maia vola in semifinale

Parigi, 7 giu. – (Adnkronos) – Beatriz Haddad Maia raggiunge per la prima volta in carriera la semifinale al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. La brasiliana, numero 14 del mondo e del seeding, prevale in rimonta sulla tunisina Ons Jabeur, numero 7 del ranking Wta e del tabellone, con il punteggio di 3-6, 7-6 (7-5), 6-1 in due ore e 31 minuti.