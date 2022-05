Parigi, 25 mag. – (Adnkronos) – La campionesse in carica dello Us Open, Emma Raducanu esce di scena al 2° turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La 19enne inglese, numero 12 del mondo e del seeding, cede alla 28enne bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 47 del ranking Wta, con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-1 in due ore e sei minuti.