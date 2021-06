Tennis: Roland Garros, Sinner agli ottavi**

Parigi, 5 giu. – (Adnkronos) – Jannik Sinner approda agli ottavi di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in terra rossa di Parigi. Il 19enne altoatesino, numero 19 del mondo e 18 del seeding, supera lo svedese Mikael Ymer, numero 105 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 7-5, 6-3 in due ore e 24 minuti.

Sinner aspetta il vincete del match tra lo spagnolo Rafael Nadal, numero 3 del mondo e terza testa di serie, e il britannico Cameron Norrie, numero 45 del ranking Atp.