Tennis: S. Williams annuncia imminente ritiro, 'farò la mamma, mi godrò ultime settimane'

New York, 9 ago. – (Adnkronos) – "L'addio di Serena". E' il titolo del mensile Vogue. In copertina lei, Serena Williams, che annuncia l'imminente ritiro dal tennis. La quarantenne statunitense, vincitrice di 23 prove dello Slam, ha postato la copertina della rivista sul suo profilo Instagram, accompagnandola con queste parole: "C'è un momento della nostra vita in cui si decide di muoversi verso una nuova direzione.

Quel momento è sempre duro quando ami qualcosa così tanto. Quanto mi piace il tennis. Ma ora il countdown è iniziato. Devo concentrarmi sull'essere mamma, sui miei obiettivi spirituali e infine scoprire una diversa, ma sempre eccitante Serena. Mi gusterò queste prossime, poche settimane".