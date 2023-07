Tennis: Sabalenka, 'voglio parlare solo di sport e non di politica, felice di essere a Wimbledon'

Londra, 2 lug. – (Adnkronos) – Dopo il divieto di ingresso dello scorso anno per i tennisti russi e bielorussi, Aryna Sabalenka è tornata a Wimbledon. Il primo impegno è quello del media day: e la prima domanda è come si senta ad essere di nuovo ai “The Championships”…. “Sono super felice di essere qui – risponde la bielorussa, numero 2 del mondo – mi sto godendo ogni secondo a Wimbledon. Non vedo l’ora di scendere in campo per il mio primo match”. Poi tanto per sgombrare il campo da possibili dubbi aggiunge: “Prima di continuare vorrei ribadire che non parlerò di politica: sono qui solo per parlare di tennis. Per favore, rispettatelo. Se avete qualsiasi tipo di domanda di argomento politico potete chiedere alla Wta o al torneo: possono inviarvi la trascrizione delle mie risposte dai tornei precedenti. Nessuna pressione: questa è una mia decisione personale”.

Poi si torna a parlare di emozioni: “Sono super felice di essere tornata: mi mancava davvero questo posto. Lo scorso anno in queste due settimane ero a casa per una piccola vacanza. Mi allenavo anche e no, non guardavo Wimbledon: mi sentivo troppo male ogni volta che vedevo i match in tv, quindi cercavo di starne lontana. Quest’anno mi sento bene, l’unica aspettativa che ho è quella di giocare il mio miglior tennis ogni volta che sono in campo. Dopo la sconfitta in semifinale a Parigi (con match-point mancato contro Muchova; ndr) ero molto delusa ma poi ho parlato con il mio team e ho capito che è stata una buona lezione per me: devo solo continuare a provarci. Mi sono fermata per qualche giorno e poi ho iniziato la mia preparazione per la stagione dell’erba”.

Ma è innegabile che occorra molta forza mentale per concentrarsi sul tennis con un conflitto che continua a tenere banco: “Beh, non è facile. Ma mi dico sempre che il meglio che posso fare è concentrarmi sulle cose su cui ho il controllo. È davvero di grande aiuto non pensare a nient’altro che al tennis”.

“L’anno scorso ho giocato un paio di tornei sull’erba, a ‘s-Hertogenbosch e a Berlino, ma i campi a Wimbledon sono qualcosa di diverso: è una sensazione incredibile giocarci”, ha detto Sabalenka che venerdì si è allenata sul Centrale insieme alla campionessa in carica Rybakina. “E’ stato fantastico: quel campo sembra davvero perfetto. Con Elena è stato un ottimo allenamento, davvero di alto livello. Non mi piace parlare di fiducia: voglio solo dire che ho una forte convinzione di poter far bene sull’erba, l’ho già fatto”.

Con Rybakina e Swiatek la bielorussa forma il terzetto delle favorite per il titolo: “È davvero bello essere una di loro. Spero di poter continuare a fare bene. Certo, penso che siamo le favorite ma non ha troppa importanza: tutto dipende dalla concentrazione e dal tennis che sei in grado di esprimere”. Sabalenka a gennaio ha vinto a Melbourne il suo primo trofeo Slam ma non crede che questo cambi le cose più di tanto: “Il titolo dell’Australian Open non ha davvero influenzato la mia convinzione a dire il vero, perché in pratica non aggiunge niente. Devi ancora andare in campo e dare il massimo ogni volta e lottare per riuscirci. L’unica cosa che mi ha dato il successo a Melbourne è che ora so come fare a vincere uno Slam…”.