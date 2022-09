Tennis: Serena Williams, 'una porta per il ritorno è sempre aperta'

New York, 20 set. – (Adnkronos) – A inizio settembre Serena Williams aveva comunicato il suo ritiro dal tennis, dopo l’eliminazione al terzo turno degli Us Open 2022 nel match contro Ajla Tomljanović. Eppure adesso la campionessa statunitense fa un’importante precisazione, nel corso del programma della Nbc ‘Jimmy Fallon Night Show’: "Non ho mai pronunciato la parola ritiro, una porta per il ritorno è sempre aperta".

La leggenda del tennis ha poi fatto un paragone con Tom Brady, campione della Nfl, che è tornato in campo a 45 anni dopo che aveva annunciato il suo ritiro: "Ho parlato con Tom della sua storia, non si sa mai. Non mi vedo lontana dal tennis, che mi ha dato così tanto, vorrei fare qualcosa, ma non so ancora cosa. Vorrei tanto rimanere legata a questo sport meraviglioso. Semplicemente è stata una luce nella mia vita e voglio continuare a tenermela stretta".