Torino, 16 nov. (Adnkronos) – "Questo torneo lo giochiamo per Matteo, solo questo voglio dire, perché innanzitutto è un grandissimo giocatore ma per la persona che è, è semplicemente incredibile. Mi dispiace che non è riuscito a giocare, ora proviamo a fare del nostro meglio, ma avendo nel cuore Matteo perchè si riprenda".

Queste le prime parole di Jannik Sinner dopo il successo alle Atp Finals contro il polacco Hubert Hurkacz.