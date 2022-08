Tennis: Sinner, 'sconfitta dura da digerire, non ho chiuso il match quando dovevo'

Cincinnati, 19 ago. -(Adnkronos) – “È una sconfitta dura da digerire anche se nel complesso penso abbia giocato bene. Ho avuto due match point ma non sono riuscito a chiuderla quando dovevo". Jannik Sinner commenta così la sconfitta contro il canadese Felix Auger-Aliassime negli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati.

"Nel tie break lui ha giocato bene così come all’inizio del terzo set dove è partito meglio di me. Ho avuto anche le mie occasioni per rientrare ma oggi purtroppo non è andata bene ed ho perso la partita“, aggiunge il 21enne altoatesino.