Tennis: Sinner sfida Medvedev a Pechino, altoatesino cerca titolo e prima vittoria sul russo

Pechino, 4 ott. – (Adnkronos) – Oggi alle 13,30 Jannik Sinner sfida Daniil Medvedev nella finale del torneo Atp 500 di Pechino. Il 22enne altoatesino ha già fatto la storia: battendo Carlos Alcaraz è diventato il secondo italiano con la miglior classifica di sempre. E' sicuro di diventare numero 4 del mondo come Adriano Panatta 47 anni fa (nel 1976), dietro solo a Nicola Pietrangeli, considerato il numero 3 del mondo nel 1959 e 1960 nelle classifiche stilate allora dal giornalista Lance Tingay.

Ma c'è ancora un ultimo ostacolo da superare nella finale del China Open. Al National Tennis Centre il prossimo numero 4 del mondo affronterà il numero 3 Medvedev, che finora l'ha battuto sei volte su sei.

Sarà la dodicesima finale Atp quest'anno con due Top 10 di fronte a contendersi il titolo, la quinta con Medvedev in campo: Dubai – Daniil Medvedev (7) b. Andrey Rublev (6); Indian Wells – Carlos Alcaraz (2) b. Daniil Medvedev (6); Roma – Daniil Medvedev (3) b. Holger Rune (7); US Open – Novak Djokovic (2) b. Daniil Medvedev (3); Pechino – Jannik Sinner (7) vs Daniil Medvedev (3).

Sinner ha raggiunto a Pechino la quinta finale Atp del 2023 (2 titoli finora), la dodicesima in carriera (8-3 il bilancio nelle precedenti). Questi dati non tengono conto delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals del 2019, l'evento che l'ha lanciato nel grande tennis, torneo con i migliori Under 21 del circuito che non assegna punti per la classifica.

Sinner, che ha offerto una spettacolare dimostrazione di forza contro il numero 2 del mondo e prima testa di serie del torneo, Carlos Alcaraz, potrebbe diventare il terzo giocatore quest'anno a conquistare un titolo ATP battendo le prime due teste di serie del torneo. Uno dei due già capaci di farlo nel 2023 è proprio Medvedev, che ha sconfitto Novak Djokovic e Andrey Rublev a Dubai. Ci è riuscito a sorpresa anche Dusan Lajovic a Banja Luka, dove curiosamente le prime due teste di serie nel torneo erano le stesse battute da Medvedev a Dubai.

Dal punto di vista tecnico, è significativa l'efficacia con cui Sinner abbia sfruttato il rovescio diagonale come base del suo tennis in costante proiezione offensiva contro Alcaraz. Riuscire a mantenere questo approccio contro un avversario capace di controllare lo spazio anche da dietro e ti costringe a manovrare di più come Medvedev, e a farlo per un tempo lungo, sarà una delle chiavi del match. A Rotterdam Sinner ci riuscì di fatto per un set, il primo, forse il migliore giocato dall'azzurro negli scontri diretti.

Medvedev, lo stakanovista del circuito nel 2023, gioca la sua 72ma partita stagionale in singolare: nessuno ne ha disputate di più finora. E nessuno ne ha vinte più di lui sul duro (42). Medvedev punta a raggiungere le 60 vittorie in una singola stagione per la seconda volta in carriera dopo i 63 successi del 2021. Il moscovita ha centrato l'ottava finale stagionale (5-2 il bilancio), la 35ma in carriera. Se dovesse trionfare, vincerebbe il suo ventunesimo titolo in ventuno città diverse.

Nella semifinale contro Zverev, il numero 3 del mondo ha servito in maniera praticamente perfetta. Vedere per credere l'ultimo game, nel quale il tedesco non ha toccato palla. Medvedev ha infatti messo a segno una prima vincente e tre ace. Complessivamente, secondo i dati di tennis Insights per ATP, su una scala da 1 a 10 la qualità del suo servizio in semifinale ha toccato una valutazione di 9,3. Se il russo, in campo come atleta neutrale, servirà così anche in finale, la qualità di Sinner in risposta e nei suoi turni di battuta diventerà un fattore assolutamente cruciale.

I precedenti, come detto, premiano Medvedev. Il numero 3 del mondo ha completato sei successi su sei contro Sinner, che ha vinto solo tre set dei 15 giocati. Si sono già incontrati due volte quest'anno, sempre in finale, all'ATP 500 di Rotterdam e al Masters 1000 di Miami. Il moscovita, al debutto a Pechino, punta al secondo titolo ATP in Cina dopo il trionfo al Masters 1000 di Shanghai nel 2019, nell'ultima precedente edizione del torneo che scatta oggi.