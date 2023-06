Tennis: Sinner, 'so che posso giocare bene anche sull'erba'

Halle, 19 giu. – (Adnkronos) – "L'erba è una superficie completamente diversa dalle altre di sicuro. Fortunatamente quest'anno ho potuto giocare un torneo prima di Halle, solitamente mi servono un paio di settimane per sentirmi meglio sull'erba. Al momento non mi sento troppo sicuro sui prati ma la fiducia si costruisce ogni giorno in allenamento e la speranza è quella di aumentarla con delle vittorie". Parla con consapevolezza e sicurezza Jannik Sinner, che alla vigilia del '500' di Halle ha analizzato ai microfoni dell'Atp il suo stato di forma e le sue aspettative per il prosieguo della stagione sul verde.

Il numero 1 d'Italia, questa settimana in nona posizione nel ranking, farà il suo debutto assoluto nel main draw del torneo tedesco contro il veterano francese Richard Gasquet che la scorsa settimana a Stoccarda ha centrato la vittoria numero 600 in carriera. Il match di martedì con protagonista Sinner ad Halle sarà trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. "Bisogna adattarsi velocemente perché la stagione sull'erba non dura molto, l'anno scorso ho giocato un buon tennis a Wimbledon ma prima avevo perso al primo turno in alcune occasioni – ha proseguito il 21enne altoatesino -. Ogni vittoria su questa superifcie può darmi fiducia. Non sento la pressione di fare come nella scorsa stagione, non ho nulla da difendere quindi semplicemente scendo in campo con il sorriso che è la cosa più importante in questo momento".

Un anno fa a Wimbledon Sinner aveva centrato per la terza volta in carriera i quarti di finale in un torneo dello Slam, arrendendosi solo al futuro campione e recordman di titoli Major Novak Djokovic: "Sono arrivato lì senza molte aspettative, all'esordio ho vinto contro Wawrinka su un gran bel campo, poi c'è stato Isner con cui non si scambia molto e quindi contro Alcaraz ho dovuto ovviamente alzare il mio livello". "La sconfitta contro Djokovic nei quarti? Essendo andato avanti due set a zero non è stata semplice da digerire di sicuro – ha commentato il classe 2001 -, ma ripeto è stato un buon test per me e per la fiducia che mi porto dietro anche quest'anno. So nella mia testa che posso giocare bene anche sull'erba e spero di poterlo fare nei prossimi tornei".