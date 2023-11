Tennis: Sinner spiega il ritiro, 'poco tempo per riposare, decisione giusta per la mia salute'

Tennis: Sinner spiega il ritiro, 'poco tempo per riposare, decisione giu...

Parigi, 2 nov. – (Adnkronos) – "Sono dispiaciuto di annunciare che mi ritiro della partita di oggi a Bercy. Ho finito il match quando erano quasi le 3 del mattino e sono andato a letto solo qualche ora più tardi. Avevo meno di 12 ore per riposarmi e preparare la prossima partita". Così Jannik Sinner sui suoi profili social spiega il motivo del ritiro dal torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy. "Devo prendere la decisione giusta per la mia salute e il mio corpo -sottolinea il numero 4 del mondo-. Le settimane a venire con le Atp Finals in casa e la Coppa Davis saranno importantissime, ora mi concentro sulla preparazione di questi importanti eventi. Ci vediamo a Torino! Forza!".