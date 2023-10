Tennis: Sinner vede il bis a Shanghai, in quota è di nuovo sfida ad Alcaraz e Medvedev

Roma, 6 ott. – (Adnkronos) – Jannik Sinner vuole stupire ancora. Dopo il titolo conquistato a Pechino, il numero uno italiano è pronto a dire la sua anche nel Masters 1000 di Shanghai, dove ritrova tra i favoriti gli ultimi due giocatori battuti in Cina. I betting analyst di William Hill vedono infatti Carlos Alcaraz in pole per il trionfo a 2,75, davanti a Daniil Medvedev a 4,50. Ottime chance anche per Sinner, per cui la seconda affermazione consecutiva paga 7 volte la posta. L'esordio non dovrebbe rappresentare un problema per Jannik, che su Scommessemania vede la vittoria su Marcos Giron a 1,12, contro il suo avversario a 5,40. In cassaforte anche la conquista del primo set, fissata a 1,20. Per quanto riguarda il set betting, in pole c'è il 2-0 in favore di Sinner a 1,42, seguito dal 2-1 a 3,95.