Tennis: Sonego, 'Berrettini un amico, dispiace giocare contro di lui'

Londra, 2 lug. – (Adnkronos) – "Incontrarci al primo turno è una sfortuna, mi dispiace giocare contro di lui. Nella sua carriera è sempre riuscito a tornare al top in poco tempo, ha dimostrato che riesce a risollevarsi ogni volta. Quando entrerò in campo non lo vedrò più come un amico, ma come un avversario e dovrò metterlo in difficoltà". Così Lorenzo Sonego, al microfono di Sky Sport, commenta il sorteggio del primo turno di Wimbledon che lo opporrà all'amico Matteo Berrettini.