Tennis: Sonego, 'campo perfetto, non vedo l'ora di giocare a Napoli'

Napoli, 18 ott. – (Adnkronos) – Lui Napoli ce l’ha nel sangue, e non è un modo di dire. Aveva un nonno partenopeo (“Purtroppo non l’ho mai conosciuto”), ed è stato diverse volte in città. E’ un Lorenzo Sonego sorridente e rilassato quello che si è presentato alla conferenza stampa pre-torneo.

“Sono davvero emozionato – esordisce il 27enne torinese, n.50 del ranking -. Il circolo è stupendo, del resto qui ho giocato il Challenger qualche anno fa. Vedere il mare mentre ti alleni è qualcosa di meraviglioso. Stamattina mi sono allenato un po’ sull’Arena, il campo è perfetto e devo dire che è davvero una location incredibile, non vedo l’ora di giocare”.

Un paio di settimane fa a Metz “Sonny” ha conquistato il suo terzo trofeo ATP, ritrovando sorriso e fiducia dopo un’annata fino a quel momento non all’altezza della precedente: “A Metz si sono visti i risultati e quei miglioramenti per i quali stavo lavorando dall’inizio della stagione.

So che devo colmare alcune lacune e soprattutto so che devo trovare la continuità giusta. Ma sono sicuro che il prossimo anno sarà migliore. La Davis? Sono a disposizione del capitano, anche se in questa stagione i risultati non hanno dimostrato quanto mi stessi impegnando”.

Appassionato di musica (ha inciso anche un paio di brani reggaeton con l’amico AlterEdo), per ora le velleità artistiche sono state messe in “stand bye”: “Mi sto concentrando solo sul tennis ed ho messo un po’ da parte le altre mie passioni”.

Mercoledì il debutto contro l’argentino Sebastian Baez, n.37 ATP e sesta testa di serie del torneo, già battuto negli ottavi su cemento di Sydney ed ancora negli ottavi sulla terra di Rio de Janeiro proprio quest’anno. “Lui è migliorato tanto nel corso di questa stagione: mi aspetto una partita durissima e di dover lottare su ogni punto, ma sono pronto”. Parola di “Sonny”.