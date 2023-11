Tennis: Sonego, 'oggi vittoria di squadra, con Sinner ci siamo preparati giocando a Fifa'

Malaga, 23 nov. – (Adnkronos) – "A Fifa giochiamo bene insieme, ci siamo preparati così". Lo dice scherzando Lorenzo Sonego dopo la vittoria in coppia con Jannik Sinner nel doppio decisivo contro l'Olanda che qualifica gli azzurri alla semifinale di Coppa Davis. "Eravamo in fiducia ed è stato bello ritrovarci in campo -aggiunge il 28enne torinese-. C'erano davvero sensazioni positive. Siamo un gruppo completo e non è facile lasciare fuori qualcuno. Oggi è stata davvero una vittoria di squadra, perché anche Arnaldi meritava di vincere, ha fatto una partita pazzesca".