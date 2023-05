Tennis: sorteggiato il tabellone del Roland Garros, possibile quarto Sinner-Medvedev

Parigi, 25 mag. – (Adnkronos) – Tabellone di ferro all'orizzonte per gli italiani al Roland Garros. Si è svolto oggi a Parigi il sorteggio del secondo Slam stagionale, in programma dal 28 maggio all'11 giugno, e gli italiani non possono sorridere. Su tutti Jannik Sinner. L'altoatesino, numero 8 del seeding, è stato inserito nell'ultimo quarto del tabellone, quello guidato dal russo Daniil Medvedev. Sinner, che debutterà contro il francese Muller, potrebbe incontrare agli ottavi il tedesco Alex Zverev o lo statunitense Frances Tiafoe, prima del possibile quarto proprio con il fresco vincitore degli Internazionali d'Italia. Non è andata meglio a Lorenzo Musetti, inserito nel primo quarto con un potenziale ottavo di finale contro il numero 1 al mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il carrarino esordirà con lo svedese Mikael Ymer e al terzo turno potrebbe incrociare il britannico Cameron Norrie. Sarà una parte alta del tabellone di altissimo livello con Alcaraz, il greco Stefanos Tsitsipas (i due potrebbero incrociarsi nei quarti), il serbo Novak Djokovic e il russo Andrey Rublev.

Questi i possibili ottavi di finale: [1] Alcaraz (Esp) vs [14] Norrie (Gbr); [10] Auger-Aliassime (Can) vs [5] Tsitsipas (Gre); [3] Djokovic (Srb) vs [13] Hurkacz (Pol); [11] Khachanov vs [7] Rublev; [6] Rune (Den) vs [9] Fritz (Usa); [16] Paul (Usa) vs [4] Ruud (Nor); [8] Sinner (Ita) vs [12] Tiafoe (Usa); [15] Coric (Cro) vs [2] Medvedev. Il 1° turno degli italiani: [8] Sinner vs Muller (Fra); [17] Musetti vs Ymer (Swe); Sonego vs [30] Shelton (Usa); Cecchinato vs Van Assche (Fra); Fognini vs [10] Auger-Aliassime (Can); Arnaldi vs Galan (Col).