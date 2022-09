Tennis: Tiafoe, 'non dimenticherò mai questa vittoria contro Nadal'

New York, 6 set. – (Adnkronos) – "Questa vittoria non la dimenticherò mai. Non avevo mai vinto contro uno dei big three: Nadal, Federer o Djokovic, questa volta ci sono riuscito. Lo racconterò ai miei figli, ai miei nipoti". Queste le parole di Frances Tiafoe in conferenza stampa dopo il successo in 4 set contro Rafael Nadal agli ottavi di finale dello Us Open.

"Oggi ho giocato davvero bene – sottolinea il 24enne statunitense – Sono sceso in campo con la consapevolezza di potercela fare e questo ha fatto la differenza. Mi ha aiutato anche il fatto che avessi già giocato contro di lui in un paio d'occasioni".

"Sono figlio di immigrati. Mio padre voleva che giocassimo a tennis per ottenere delle borse di studio per il College perché non potevamo permettercelo. Guardando come i miei genitori hanno vissuto la mia vittoria mi rende ancora più soddisfatto, non posso neanche immaginare cosa abbiano pensato", conclude Tiafoe.