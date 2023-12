Tennis: United Cup, vittorie per Spagna e Gran Bretagna nella prima giornata

Perth, 29 dic. – (Adnkronos) – A Perth la Gran Bretagna ha superato 2-1 l'Australia nella seconda sfida della prima giornata della United Cup 2024, competizione a squadre che proseguirà fino al 7 gennaio a Perth e Sydney, trasmessa in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Ma il team british ha archiviato la pratica già dopo i due singolari, grazie alle vittorie di Cameron Norrie, n.18 ATP, che ha battuto 6-4, 2-6, 7-6 (7-2) Alex De Minaur, n.12 del ranking, dopo due ore e 20 minuti di partita e di Katie Boulter, n.56 WTA ('girl-friend' di De Minaur) si è imposta per 6-2, 6-4, in poco più di un'ora e mezza di gioco, su Alja Tomljanovic, scesa al n.290 del ranking dopo un 2023 quasi perso del tutto per un infortunio. Nel doppio misto punto della bandiera per i padroni di casa grazie a Storm Hunter e Matthew Ebden che hanno battuto 6-3, 7-6 (7-5), in un'ora e 23 minuti, Katie Boulter e Neal Skupski.

Nella sfida che ha aperto la seconda edizione della competizione successo della Spagna per 2-1 sul Brasile. Nel doppio misto decisivo, Alejandro Davidovich Fokina e Sara Sorribes Tormo hanno battuto 6-4, 7-5 Beatriz Haddad Maia e Marcelo Melo, e chiuso così il primo match del Gruppo A a Perth. Davidovich ha aperto il confronto con un successo per 6-4, 6-0 Thiago Seyboth Wild. Nel secondo incontro del tie che ha aperto il Gruppo A di cui fa parte anche la Polonia guidata dalla n.1 WTA Iga Swiatek e da Hubert Hurkacz, Beatriz Haddad Maia ha portato il match sull'1-1 battendo 7-6 (7-1), 6-2 Sara Sorribes Tormo.