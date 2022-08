Tennis: Us Open, 6 azzurri al 2° turno delle qualificazioni

New York, 24 ago. – (Adnkronos) – Sei vittorie e quattro sconfitte, questo il bilancio dei tennisti italiani impegnati nella prima giornata di qualificazioni alla 142esima edizione degli US Open, quarto torneo dello Slam scattato sui campi in cemento dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York, quest’anno dotato di un montepremi record da 60.000.000 di dollari.

Roberto Marcora ha fatto segnare il primo successo per i nostri rappresentanti nel tabellone maschile. Il 32enne di Busto Arsizio, attualmente al n.598 nella classifica mondiale, ha sconfitto l'argentino Genaro Alberto Olivieri, posizionato al n.227 ATP, col punteggio di 64 61.

Al secondo turno trova Franco Agamenone, n.109 nel ranking ATP e decimo nel seeding delle qualificazioni, che ha superato in rimonta l'argentino Francisco Comesana, n.217 al mondo, 46 63 61 lo score.

Il derby tricolore nel secondo turno di “quali” è una sfida inedita. Debutto a New York con vittoria per Francesco Passaro: il 21enne di Perugia, n.148 ATP, ha sconfitto l'australiano Marc Polmans (n.608 nel ranking) per 64 76(2), è stato il primo confronto tra l'azzurro e il 25enne nativo di Amanzimtoti (Sud Africa). Al secondo turno il tennista umbro trova il francese Hugo Grenier, n.122 al mondo e 17esimo nel seeding cadetto, protagonista dell'eliminazione di Giulio Zeppieri (n.146 ATP) col punteggio di 16 63 64.

Non ci sono precedenti tra Passaro e il 26enne di Montbrison.

Riccardo Bonadio, n.189 nel ranking mondiale, sconfigge in tre set il ceco Jonas Forejtek, n.223 in classifica, 64 46 63 il punteggio. Il 29enne friulano aveva sconfitto il 21enne di Pilsen anche nei due precedenti, l'ultimo nel recente Challenger di Meerbusch, in Germania. Al secondo turno Bonadio trova il croato Borna Gojo (n.179 ATP), contro il quale ha vinto l'unico precedente disputato al Challenger di Milano nel 2019.

Bella vittoria per Raul Brancaccio, n.207 in classifica, contro il tedesco Dominik Koepfer (n.159 nel ranking ATP), 76(4) 64 lo score conclusivo. Il 25enne di Torre del Greco al secondo turno affronta il tedesco Mats Moraing, n.149 al mondo, contro il quale ha perso l'unico precedente disputato a Ortisei nel 2018.

Passa il primo turno Stefano Travaglia n.190 ATP, grazie al successo contro il belga Michael Geerts (n.233 al mondo), per 63 64. Al secondo turno di “quali” trova il cinese Yibing Wu, posizionato al n.178 nel ranking, è una sfida inedita tra il 30enne marchigiano e il 22enne di Hangzhou. Sconfitta al primo turno per il 19nne Luca Nardi, n.173 nel ranking mondiale, battuto in rimonta dal bulgaro Dimitar Kuzmanov (n.162 ATP), 46 76(5) 64, era il loro primo scontro diretto.

Si ferma all'esordio Andrea Pellegrino, n.170 ATP, battuto dal kazako Dmitry Popko, n.236 al mondo, per 46 76(3) 62. Il coetaneo nato a San Pietroburgo (Russia) si conferma avversario ostico per il 25enne di Bisceglie, sconfitto anche nell'unico precedente disputato nella finale del Challenger di Lisbona nel 2021.

Nel tabellone femminile esce di scena al primo turno di “quali” l'unica azzurra in programma, Lucrezia Stefanini. La 24enne di Carmignano, n.233 WTA, è stata sconfitta per 62 60 dalla settima testa di serie del draw cadetto, la giapponese Misaki Doi, n.94 nel ranking mondiale. Gli incontri di qualificazione si disputano su tre turni e termineranno venerdì 26 agosto, mentre il tabellone principale scatterà lunedì 29 agosto con finale prevista per domenica 11 settembre.