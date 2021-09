New York, 8 set. – (Adnkronos) – Aryna Sabalenka cola in semifinale allo Us Open. La bielorussa, numero 2 del mondo e del tabellone, supera per 6-1 6-4 Barbora Krejcikova, campionessa del Roland Garros e numero 9 del mondo e 8 del seeding, in un'ora e 28 minuti di gioco.

Sabalenka affronterà domani la giovane canadese Leylah Fernandez, numero 73 del mondo e grande sorpresa del torneo.