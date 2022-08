Tennis: Us Open, esordio contro la numero uno Swiatek per Paolini

New York, 25 ago. – (Adnkronos) – Sono quattro le azzurre già nel tabellone principale degli US Open, quarto ed ultimo Slam del 2022 che scatterà lunedì 29 sui campi in cemento dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York (montepremi 60.000.000 dollari, nuovo record).

Martina Trevisan, n. 27 del mondo e del seeding, esordirà contro la russa, che gioca senza bandiera, Evgeniya Rodina (in tabellone grazie al ranking protetto). Tra la 28enne fiorentina e la 33enne di Mosca, che non disputa un match nel circuito maggiore dal giugno 2019, non ci sono precedenti. La n. 1 d’Italia, quest’anno vincitrice del suo primo titolo WTA sulla terra di Rabat e semifinalista al Roland Garros, è reduce dal forfait prima del secondo turno nel ‘250’ di Cleveland per un infortunio alla coscia sinistra e farà la sua seconda apparizione sul cemento newyorkese dove l’anno scorso, giunta come n.

105 del mondo, ha interrotto la propria corsa al secondo turno per mano della svizzera Belinda Bencic (futura campionessa olimpica a Tokyo). Dovesse superare il primo turno, la tennista toscana potrebbe affrontare l’australiana Ajla Tomljanovic e successivamente l’estone Anett Kontaveit, favorita n. 2 del torneo newyorkese.

Sorteggio più insidioso non poteva capitare a Jasmine Paolini. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.57 WTA, ha “pescato” al primo turno la polacca n.

1 del mondo Iga Swiatek, già vincitrice di due edizioni del Roland Garros. La 20enne polacca, alla seconda partecipazione a Flushing Meadows dopo quella del 2021 terminata al quarto turno (ottavi), ha vinto l’unico precedente disputato nel 2018 in un Futures a Praga. L’azzurra è invece alla terza presenza nel main draw dello Slam a stelle e strisce dove l’anno scorso è stata eliminata al secondo turno dalla tre volte finalista del torneo Victoria Azarenka.

Fresca di best ranking al n. 59 e all’esordio nel main draw degli US Open Lucia Bronzetti, che nella passata edizione si presentò a Flushing Meadows ma venne eliminata al primo turno delle qualificazioni. La 23enne di Villa Verrucchio trova sulla propria strada la giocatrice locale Lauren Davis (n. 106 WTA) in un incontro inedito.

Camila Giorgi ha invece “pescato” l’ungherese Anna Bondar (n. 56 del ranking). La 30enne di Macerata, n. 68 WTA, è all’undicesima partecipazione al tabellone principale degli US Open e come miglior risultato vanta un quarto turno (ottavi) nel 2013. Il cemento è una superficie particolarmente gradita a Camila, avendo vinto sul veloce due dei suoi tre trofei nel circuito maggiore, a Linz nel 2018 (indoor) e il grande successo al WTA 1000 di Montreal nella scorsa stagione (outdoor). Tra Giorgi e la 25enne di Szghalom non ci sono precedenti.

Questi gli ottavi teorici. Iga Swiatek vs Jelena Ostapenko, Garbine Muguruza vs Jessica Pegula, Paula Badosa vs Belinda Bencic, Emma Raducanu vs Aryna Sabalenka, Simona Halep vs Coco Gauff, Beatriz Haddad Maia vs Maria Sakkari, Ons Jabeur vs Daria Kasatkina, Leylah Fernandez vs Anett Kontaveit.