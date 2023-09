Tennis: Us Open, Federico Cinà in semifinale nel torneo juniores

New York, 7 set. - (Adnkronos) - Federico Cinà vola in semifinale allo US Open Junior, torneo Itf di categoria Grade A di scena sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il 16enne palermitano, 14esima testa di serie, ha liquidato 6-2, 6-2, in un’ora e sette minuti di partita...

New York, 7 set. – (Adnkronos) – Federico Cinà vola in semifinale allo US Open Junior, torneo Itf di categoria Grade A di scena sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il 16enne palermitano, 14esima testa di serie, ha liquidato 6-2, 6-2, in un’ora e sette minuti di partita, il cinese Yi Zhou, nono favorito del seeding. E così dopo cinque anni c’è di nuovo un azzurrino al penultimo atto a New York. Nel 2018 ci arrivò Lorenzo Musetti che fu poi battuto in finale dal brasiliano Thiago Seyboth Wild.