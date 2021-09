Tennis: Us Open, Fognini e Cecchinato ko al primo turno

New York, 1 set. – (Adnkronos) – Amara sconfitta al primo turno per Fabio Fognini allo Us Open. L'azzuro, numero 31 del mondo e 18 del seeding, cede al canadese Vasek Pospisil, numero 58 del ranking Atp, con il punteggio di 2-6, 3-6, 6-1, 6-3, 7-6 (7-4) dopo tre ore e ventidue minuti.

Fuori all'esordio anche Marco Cecchinato, numero 81 del mondo, ko contro il giovane statunitense Zachary Svajda, numero 716 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (8-6), 5-7, 6-4, 6-4 dopo tre ore e quattro minuti.