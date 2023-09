Tennis: Us Open, Gauff-Sabalenka la finale femminile

New York, 8 set. - (Adnkronos) - La finale dello Us Open femminile si giocherà sabato tra Cori Gauff e Aryna Sabalenka. La statunitense, numero 6 del mondo e del seeding, supera la ceca Karolina Muchova, numero 10 del ranking Wta e del tabellone, con il punteggio di 6-4, 7-5 dopo un'ora ...

New York, 8 set. – (Adnkronos) – La finale dello Us Open femminile si giocherà sabato tra Cori Gauff e Aryna Sabalenka. La statunitense, numero 6 del mondo e del seeding, supera la ceca Karolina Muchova, numero 10 del ranking Wta e del tabellone, con il punteggio di 6-4, 7-5 dopo un'ora e 57 minuti. La bielorussa, numero 2 del mondo e seconda testa di serie ma numero 1 da lunedì prossimo, sconfigge in rimonta la statunitense Madison Keys, numero 17 Wta e del seeding, con il punteggio di 0-6, 7-6 (7-1), 7-6 (10-5), in due ore e 35 minuti.