Tennis: Us Open, Kyrgios dalla parte di Medvedev, possibile semifinale Alcaraz-Nadal

New York, 25 ago. – (Adnkronos) – Sorteggiato il tabellone dello US Open 2022. Sarà un'edizione senza Alexander Zverev e Novak Djokovic, che ha comunicato la sua assenza prima della compilazione del main draw. Il campione in carica Daniil Medvedev punta al bis.

L'anno scorso riuscì a fermare Djokovic in finale, e togliere al serbo il sogno di completare il Grande Slam, ovvero vincere tutti i quattro major nello stesso anno. Un'impresa che nel tennis maschile nessuno ha più realizzato dopo l'australiano Rod Laver nel 1969. A New York si presenta da numero 1 del mondo. E' il primo giocatore diverso dai Fab Four (Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray e Rafa Nadal, in rigoroso ordine alfabetico) ad essere testa di serie numero 1 in uno Slam in diciannove anni.

Medvedev debutta contro Stefan Kozlov, considerato da junior una grande promessa, che debutta allo US Open dove non aveva mai superato le qualificazioni in tutti i precedenti tentativi. La prima testa di serie lungo il suo percorso può essere il georgiano Nikoloz Basilashvili. Negli ottavi la testa di serie più alta nella sezione è lo spagnolo Roberto Bautista Agut (16), ma attenzione a Nick Kyrgios opposto all'amico Thanasi Kokkinakis in un primo turno che promette spettacolo.

In questa sezione anche il campione 2020 Dominic Thiem, avversario al primo turno di Pablo Carreno Busta, Alexander Bublik che ha confessato di essersi allenato poco perché è da poco diventato padre, e il canadese Felix Auger Aliassime, seconda testa di serie più alta di questo quarto.

Matteo Berrettini, semifinalista a New York nel 2019, è invece nella seconda sezione di tabellone. Il romano è inserito nell'ottavo di finale della testa di serie numero 4 Stefanos Tsitsipas.

Se si dovessero rispettare le teste di serie, dunque, Tsitsipas e Medvedev si ritroverebbero in semifinale come nel recente Masters 1000 di Cincinnati. Il greco, che debutta contro un qualificato, potrebbe incontrare Lorenzo Sonego al secondo turno e al terzo lo specialista del serve and volley statunitense Maxime Cressy che ha sconfitto il torinese al tiebreak del terzo set a Winston-Salem. Nell'altro ottavo di finale di questa sezione, le teste di serie più alte sono il norvegese Casper Ruud (5) e lo statunitense Taylor Fritz (10). In questo quarto figurano la possibile sorpresa Botic Van de Zandschulp, l'olandese esploso proprio allo US Open dodici mesi fa, e due ex vincitori come il britannico Andy Murray e lo svizzero Stan Wawrinka.

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono stati sorteggiati nell'ottavo del polacco Hubert Hurkacz, nel quarto di tabellone dello spagnolo Carlos Alcaraz. Siamo nel terzo spicchio del main draw in cui compare anche Borna Coric, fresco di titolo a Cincinnati. Alcaraz, la testa di serie più alta di questa sezione, debutta contro l'argentino Sebastian Baez, sorpresa alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals di Milano l'anno scorso, e potrebbe incontrare Coric in quello che sarebbe un terzo turno non certo scontato. Sinner può essere invece l'avversario negli ottavi di Hurkacz, uno dei suoi migliori amici nel circuito, che l'ha sconfitto in finale nel Masters 1000 di Miami un anno fa. Nel loro ottavo da non sottovalutare Brandon Nakashima. da valutare invece le condizioni di Grigor Dimitrov, che si è ritirato contro Thiem dopo aver vinto 6-0 il primo set contro Thiem a Winston-Salem, ATP 250 in corso questa settimana.

Rafa Nadal, testa di serie numero 2 e quattro volte vincitore del torneo, ha invece nella sua sezione di tabellone il britannico Cameron Norrie, potenziale avversario nei quarti, l'argentino Diego Schwartzman che potrebbe invece incontrare nei quarti, Andrey Rublev. Le insidie in questo quarto non mancano. Ci sono infatti il Next Gen Holger Rune, danese finalista alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals l'anno scorso; il canadese Denis Shapovalov e lo statunitense Frances Tiafoe che possono sempre creare sorprese e spettacolo; il serbo Miomir Kecmanovic che, allenato dall'ex Top 5 argentino David Nalbandian, sta vivendo la miglior stagione della sua carriera.

Nadal è il principale favorito tra i cinque giocatori che matematicamente possono ritrovarsi a occupare il primo posto nella classifica mondiale alla fine dello US Open. Il maiorchino potrebbe dunque tornare in vetta al ranking per la prima volta dal 2 febbraio 2020.