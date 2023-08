Tennis: Us Open, per il titolo in quota è sempre sfida Djokovic-Alcaraz, Sinner sogna primo Slam

New York, 25 ago. - (Adnkronos) - Lunedì prenderà il via l’ultimo Slam dell’anno: lo US Open. Dopo lo scontro in finale a Wimbledon e la vittoria di Alcaraz, seguito dalla finale a Cincinnati della scorsa settimana, in cui a trionfare è stato Djokovic, la sfida pi&ug...

New York, 25 ago. – (Adnkronos) – Lunedì prenderà il via l’ultimo Slam dell’anno: lo US Open. Dopo lo scontro in finale a Wimbledon e la vittoria di Alcaraz, seguito dalla finale a Cincinnati della scorsa settimana, in cui a trionfare è stato Djokovic, la sfida più attesa è ancora quella tra lo spagnolo e il serbo. Una sfida generazionale tra due fenomeni, che secondo gli esperti di Better e Sisal sono i candidati più probabili a sollevare il trofeo a New York: la vittoria del campione in carica, Carlos Alcaraz, si gioca a 2,50 mentre il titolo di Djokovic, che non vince lo US Open dal 2018 e lo scorso anno non ha potuto iscriversi per motivi sanitari, è visto a 2,30. Pratica che sembra già chiusa prima di giocare, ma attenzione alle sorprese, che negli ultimi anni non sono mancate a Flushing Meadows. Il terzo candidato dei bookie a vincere l’ambito Major è un tennista che a New York ha già trionfato nel 2021: Daniil Medvedev, dato vincente a 11. Non è escluso, però, quello che sarebbe un primo, storico, titolo italiano: la vittoria di Jannik Sinner paga 16 volte la posta, con il numero sei al mondo sorteggiato nel quarto di Alcaraz ma pronto a cercare conferme dopo la vittoria del suo primo Masters 1000 a Toronto. Decisamente più lontano, a 81, Matteo Berrettini, chiamato ancora al riscatto dopo una stagione complicata.