Tennis: Us Open, possibile quarto di finale Alcaraz-Sinner

New York, 24 ago. – (Adnkronos) – Sorteggiato il tabellone degli Us Open 2023. Carlos Alcaraz, testa di serie n.1, potrebbe affrontare Jannik Sinner ai quarti di finale. Novak Djokovic, inserito nella parte bassa del tabellone, potrebbe invece trovare il greco Stefanos Tsitsipas nel suo ipotetico quarti di finale. Nel primo quarto del tabellone, aperto e chiuso dalle teste di serie n.1 e n.6, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, curiosità per il percorso che potrebbe trovare Andy Murray, atteso dall'esordio dal francese Corentin Moutet, e da un secondo turno che potrebbe metterlo di fronte al bulgaro Grigor Dimitrov (19). In caso di vittoria ecco paventarsi per lui un terzo turno contro il tedesco Alexander Zverev (12). Più semplice la strada che attende invece il campione in carica Alcaraz, subito opposto a Dominik Koepfer con il britannico Daniel Evans (26) a porsi sul suo cammino come prima testa di serie da affrontare in un ipotetico terzo turno.

Più intriganti gli incroci cui potrebbe aprirsi il secondo quarto di tabellone, quello in cui sono inseriti gli amici di lunga data Daniil Medvedev (3), vincitore a New York nel 2021, e Andrey Rublev (8), la cui corsa a Flushing Meadows si arrestò l'anno scorso ai quarti di finale. Il russo, dopo l'esordio contro l'ungherese Attila Balazs, potrebbe incontrare al secondo turno un Max Purcell galvanizzato dai risultati ottenuti recentemente (quarti di finale a Cincinnati e a Winston-Salem, dove stasera affronta Jiri Lehecka), qualora dovesse spuntarla nel derby australiano contro Chris O'Connel. Rublev avrà invece contro Emil Ruusuvuori l'occasione di vendicare la sconfitta subita dal finlandese a Cincinnati per poi presentarsi al secondo turno al cospetto di Gael Monfils, assente l'anno scorso e atteso quest'anno da un primo turno contro un qualificato.

Il terzo quarto pare intestato alla Scandinavia e potrebbe risolversi in una sfida tra il danese Holger Rune e il norvegese Casper Ruud, finalista l'anno scorso sconfitto da Alcaraz. Ad arricchire la cornice, ben tre americani tutti teste di serie: Frances Tiafoe, Tommy Paul e Sebastian Korda.. La sfida da non perdere al primo turno resta quella tra il vincitore dell'edizione 2020 degli US Open, Dominic Thiem, e il talentuoso kazako Alexader Bublik. Esordio ostico nell'ultima porzione del tabellone per il greco Stefanos Tsitsipas (7), che a New York non è mai andato oltre il terzo turno nelle sue sei edizioni giocate. Il suo battesimo quest'anno sarà contro il canadese Milos Raonic, mentre l'ipotetico terzo turno potrebbe metterlo di fronte all'americano Christopher Eubanks, suo carnefice nel quarto di finale di Wimbledon. Djokovic giocherà invece il suo primo match a Flushing Meadows dopo due anni contro il francese Alexandre Muller. All'orizzonte, per lui, un quarto turno contro il canadese Felix Auger-Aliassime.