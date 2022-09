Tennis: Us Open, Swiatek in semifinale

New York, 8 set. – (Adnkronos) – Iga Swiatek approda in semifinale allo Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge la statunitense Jessica Pegula, numero 8 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4) in un'ora e 55 minuti.

Swiatek affronterà in semifinale la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 6 del mondo e de tabellone.