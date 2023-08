Tennis: Us Open, wild card per V. Williams e Wozniacki

New York, 17 ago. - (Adnkronos) - È iniziata la marcia d'avvicinamento degli Us Open, al via il prossimo 28 agosto a Flushing Meadows. La Usta ha comunicato la lista delle 16 wild card (8 uomini e 8 donne) per il tabellone principale. Tra i nomi illustri spicca la presenza in campo femmi...

New York, 17 ago. – (Adnkronos) – È iniziata la marcia d'avvicinamento degli Us Open, al via il prossimo 28 agosto a Flushing Meadows. La Usta ha comunicato la lista delle 16 wild card (8 uomini e 8 donne) per il tabellone principale. Tra i nomi illustri spicca la presenza in campo femminile delle ex numero uno Venus Williams, alla 24esima partecipazione agli US Open, e Caroline Wozniacki, rientrata da poco nel circuito dopo tre anni di stop a causa dell'artrite reumatoide. In campo maschile, invece, c'è John Isner, sempre presente a Flushing Meadows dal 2007. Quattro delle 16 wild card sono state assegnate a giocatori francesi e australiani in seguito agli accordi tra la Usta e le rispettive federazioni: sono gli australiani Rinky Hijikata e Storm Hunter e i francesi Benjamin Bonzi e Fiona Ferro.