Tennis: Volandri, 'Sinner futuro numero 1? Lavora per questo, quindi perché no'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "Sinner futuro numero 1 del mondo? Lui lavora per questo, è migliorato tantissimo ed ha ancora grandi margini di miglioramento, quindi perché no". Così il capitano azzurro di Coppa Davis Filippo Volandri, all'Adnkronos, su Jannik Sinner, attuale numero 4 della classifica Atp. Il campione altoatesino si è ritirato da Parigi Bercy, dopo aver giocato fino alle 2.30 di notte e vinto con McDonald, non avendo avuto il tempo di recuperare. Sinner sarà chiamato ora a giocare le Atp Finals di Torino e poi la Coppa Davis. "Il ritiro è stato un vantaggio per la Davis? Viene tutto dopo, non faccio quel tipo di ragionamento. A me interessa Jannik, la sua salute, la sua crescita e il resto viene dopo. Chi ci ha rimesso è Jannik in primis, il torneo e il sistema, però bene che avvenga perché così si rendono conto. E' vero che i giocatori vengono pagati bene, ma non per questo devono essere pronti a fare qualsiasi cosa", ha sottolineato Volandri.