Londra, 1 lug. – (Adnkronos) – Matteo Berrettini si qualifica al terzo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club. L'azzurro, numero 9 del mondo e 7 del seeding, supera l'olandese Botic Van De Zandschulp, numero 139 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6 (7-4) in due ore e 17 minuti.

Berrettini affronterà al 3° turno lo sloveno Aljaz Bedene, numero 64 del mondo.