Tennis: Wimbledon, domani decisione su pubblico e protocolli anti covid

Londra, 14 giu. (Adnkronos) – Il torneo di Wimbledon annuncerà mercoledì la capacità degli spettatori e i protocolli contro il coronavirus per il suo torneo di tennis. L'All England Club (Aeltc) sperava di essere in grado di aumentare significativamente la capacità dal 25% di spettatori, previsto per diversi mesi, ma il ritardo per l'ulteriore allentamento delle restrizioni sul coronavirus ha messo in dubbio questa ipotesi.

"Stiamo continuando a lavorare con il governo e le autorità sanitarie pubbliche sullo scenario finale per l'evento", hanno detto gli organizzatori.

"Dopo questo annuncio, mercoledì 16 giugno l'Aeltc fornirà un aggiornamento sulle decisioni finali per quest'anno, comprese le capacità di emissione dei biglietti, eventuali requisiti per gli spettatori, come la certificazione dello stato del Covid e premi in denaro, con i biglietti che probabilmente continueranno ad essere messi in vendita nei prossimi giorni".

È stato riferito che Wimbledon potrebbe seguire l'esempio delle partite di calcio di Wembley a Euro 2020, con una capacità fino al 50% – 21.000 al giorno – consentita attraverso l'uso di passaporti vaccinali e test Covid. È probabile che una decisione sulla capacità abbia implicazioni per il premio in denaro, con Wimbledon che deve pensare a bilanciare i conti. Il 28 giugno inizia il Grande Slam sui campi in erba.