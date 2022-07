Londra, 6 lug. – (Adnkronos) – Simona Halep vola in semifinale a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club a Londra. La romena, numero 18 del mondo e 16 del seeding, supera la statunitense Amanda Anisimova, numero 25 del ranking Wta e 20 del tabellone, con il punteggio di 6-2, 6-4 in poco più di un'ora di gioco.