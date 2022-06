Tennis: Wimbledon, il torneo sarà visibile su Sky fino al 2026

Milano, 27 giu. – (Adnkronos) – È in arrivo un’altra grande notizia per tutti gli appassionati di tennis. Dopo l’annuncio della Davis Cup, per la prima volta e fino al 2024 su Sky (Group Stage dal 14 al 18 settembre e Finals dal 23 al 27 novembre), il torneo di Wimbledon sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 2026.

Grazie al nuovo accordo con AELTC, Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione in diretta esclusiva per altri 4 anni del più prestigioso torneo su erba al mondo. Il tennis si conferma così uno dei pilastri dell’offerta di Sky Sport con la copertura dei grandi tornei maschili della stagione ATP sul canale di riferimento Sky Sport Tennis.

La super programmazione di Sky Sport dedicata al tennis continua in questi giorni proprio con Wimbledon (fino al 10 luglio); prosegue poi con gli ATP Masters 1000 di Montreal (dal 7 al 14 agosto), Cincinnati (dal 14 al 21 agosto), Shanghai (dal 9 al 16 ottobre) e Parigi (dal 31 ottobre al 6 novembre) fino alle Nitto ATP Finals, per il secondo anno consecutivo a Torino (dal 13 al 20 novembre), precedute dalle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals (dall’8 al 12 novembre).

Senza dimenticare la programmazione dei canali Eurosport (al 210 e 211 di Sky, anche in streaming su NOW) dedicata all’US Open (dal 29 agosto all’11 settembre).