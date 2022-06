Londra, 29 giu. – (Adnkronos) – Anett Kontaveit esce di scena al secondo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club. L'estone, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, cede alla tedesca Jule Niemeier, numero 97 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-0 in poco meno di un'ora.