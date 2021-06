Londra, 30 giu. – (Adnkronos) – Gianluca Mager supera il primo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England club a Londra. L'azzurro, numero 77 del mondo, sconfigge l'argentino Juan Ignacio Londero, numero 129 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-0, 4-6, 6-3 in due ore e 34 minuti.

Il match era stato sospeso ieri sera per l'oscurità con il ligure in vantaggio per due set a uno.