Tennis: Wimbledon, oggi in campo Sinner, Musetti e riprende il derby Berrettini-Sonego

Tennis: Wimbledon, oggi in campo Sinner, Musetti e riprende il derby Berretti...

Tennis: Wimbledon, oggi in campo Sinner, Musetti e riprende il derby Berretti...

Londra, 5 lug. - (Adnkronos) - Terza giornata di Wimbledon, che Sky Sport trasmette in esclusiva. Si cerca di portare a termine il primo turno e tutti i match cancellati martedì per maltempo con alcune partite anche di secondo turno. Tra queste ultime Sinner-Schwartzman e Musetti-Munar. C...